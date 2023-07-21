Електронне звернення до ВРП можна швидко надіслати за допомогою QR-коду

Такі звернення не можуть бути розглянуті як скарги щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарні скарги).

Надіслати електронне звернення до ВРП можна за допомогою QR-коду.

Як розповіли у ВРП, громадяни мають змогу швидко оформити та надіслати електронне звернення до Вищої ради правосуддя відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

«Звернення, подані згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян», не можуть бути розглянуті як скарги щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарні скарги), оскільки їх розгляд здійснюється відповідно до законів України «Про Вищу раду правосуддя» та «Про судоустрій і статус суддів»», - наголоси у ВРП.

Нагадаємо, що ДБР з початку року вже направило до суду понад 75 обвинувальних актів стосовно суддів.

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