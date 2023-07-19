ДБР з початку року вже направило до суду понад 75 обвинувальних актів стосовно суддів

Працівники Бюро виявляють серед суддів корупціонерів, хабарників, зрадників та колаборантів.

У першому півріччі 2023 року до суду за матеріалами ДБР були направлено обвинувальні акти щодо 75 суддів, ще 9 суддям повідомлено про підозру, затримано одного суддю.

Як зазначають у Державному бюро розслідувань, працівники Бюро виявляють серед суддів корупціонерів, хабарників, зрадників та колаборантів.

Матеріали цих розслідувань надають Вищій раді правосудді всі необхідні підстави та аргументи для безкомпромісного очищення суддівського корпусу.

Також ДБР ефективно та принципово реагує на інші порушення законодавства з боку суддів.

Нагадаємо, що ВРП продовжила відсторонення судді Олексія Тандира від здійснення правосуддя.

Олексій Тандир підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України, а саме у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого,

Судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя Олексій Тандир перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння, повідомляє ДБР.

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