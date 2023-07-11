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  1. В Україні

Хотів приховати сліди сп’яніння: у ДБР підтвердили, що суддя Тандир був п'яний під час ДТП

10:27, 11 липня 2023
Також встановлено, що суддя їхав за кермом автомобіля на момент ДТП зі швидкістю 100 км/годину.
Хотів приховати сліди сп’яніння: у ДБР підтвердили, що суддя Тандир був п'яний під час ДТП
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Судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя Олексій Тандир , який на смерть збив на блокпості в Києві військовослужбовця Національної гвардії України, перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє ДБР. 

Зазначається, що суддя, маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, вживав заходів щодо приховування слідів алкогольного сп’яніння та унеможливлення встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах.

Проте, завдяки судово-психологічній експертизі слідство змогло довести, що суддя в момент смертельного ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння. Також згідно з результатами іншої експертизи встановлено, що суддя їхав за кермом автомобіля на момент ДТП зі швидкістю 100 км/годину.

Суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, 26 травня суддя на смерть збив на блокпосту службовця Нацгвардії у Києві та відмовився проходити огляд на алкогольне сп'яніння, у зв'язку з чим зразки взяли примусово.

Наступного дня Тандиру обрали запобіжний захід.

Згодом ВРП відсторонила його від здійснення правосуддя.

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