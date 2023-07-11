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  1. В Украине

Хотел скрыть следы опьянения: в ГБР подтвердили, что судья Тандыр был пьян во время ДТП

10:27, 11 июля 2023
Также установлено, что судья ехал за рулем автомобиля на момент ДТП со скоростью 100 км/час.
Хотел скрыть следы опьянения: в ГБР подтвердили, что судья Тандыр был пьян во время ДТП
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Судебно-психологическая экспертиза подтвердила, что судья Алексей Тандыр, насмерть сбивший на блокпосте в Киеве военнослужащего Национальной гвардии Украины, находился на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ГБР.

Отмечается, что судья, имея специальные юридические знания и профессиональные навыки, принимал меры по сокрытию следов алкогольного опьянения и предотвращению установления количества алкоголя в отобранных у него биологических жидкостях.

Однако, благодаря судебно-психологической экспертизе, следствие смогло доказать, что судья в момент смертельного ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Также согласно результатам другой экспертизы установлено, что судья ехал за рулем автомобиля на момент ДТП со скоростью 100 км/час.

Судья за рулем автомобиля совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм скончался на месте.

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, 26 мая судья насмерть сбил на блокпоста служащего Нацгвардии в Киеве и отказался проходить осмотр на алкогольное опьянение, в связи с чем образцы взяли принудительно.

На следующей день Тандыру избрали меру пресечения.

Впоследствии ВРП отстранила его от осуществления правосудия.

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