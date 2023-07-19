ГБР с начала года уже направило в суд более 75 обвинительных актов в отношении судей

В первом полугодии 2023 года в суд по материалам ГБР были направлены обвинительные акты в отношении 75 судей, еще 9 судьям сообщено о подозрении, задержан один судья.
Как отмечают в Государственном бюро расследований, работники Бюро обнаруживают среди судей коррупционеров, взяточников, предателей и коллаборантов.
Материалы этих расследований предоставляют Высшему совету правосудия все необходимые основания и аргументы для бескомпромиссной очистки судейского корпуса.
Также ГБР эффективно и реагирует на другие нарушения законодательства со стороны судей.
Напомним, что ВСП продолжил отстранение судьи Алексея Тандыра от осуществления правосудия.
Алексей Тандыр подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины, а именно в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.
Судебно-психологическая экспертиза подтвердила, что судья Алексей Тандыр находился на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГБР.
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