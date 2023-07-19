Помогал мужчинам бежать за границу под видом волонтеров: разоблачили киевлянина, который зарабатывал на уклонистах

По данным следствия, за 3800 долларов мужчина обещал помощь в оформлении фиктивных документов волонтера-перевозчика гуманитарной помощи, а также дальнейшее внесение данных в систему «Шлях».

Фото: Киевская городская прокуратура

Жителю Киева сообщили о подозрении в организации схемы незаконной переправки лиц через государственную границу. Как сообщает прокуратура Киева, свои услуги он оценил в 3800 долларов США с человека.

По данным следствия, подозреваемый в условиях военного положения предлагал мужчинам призывного возраста организовать беспрепятственное пересечение границы Украины. За денежное вознаграждение он обещал им помощь в оформлении фиктивных документов волонтера-перевозчика гуманитарной помощи, а также дальнейшее внесение данных в систему «Шлях».

По такой схеме он собирался переправить через государственную границу мужчину призывного возраста.

Отмечается, что после получения денежных средств подозреваемый обеспечил безосновательное внесение данных о лице в список водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи для ВСУ.

В ходе обыска у него изъяли документы благотворительного фонда, а также значительное количество удостоверений, выданных на его имя, происхождение которых проверяется.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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