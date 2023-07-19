Допомагав чоловікам тікати за кордон під виглядом волонтерів: викрили киянина, який заробляв на ухилянтах

За даними слідства, за 3800 доларів чоловік обіцяв допомогу в оформленні фіктивних документів волонтера-перевізника гуманітарної допомоги, а також подальше внесення даних до системи «Шлях».

Фото: Київська міська прокуратура

Мешканцю Києва повідомили про підозру в організації схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон. Як повідомляє прокуратура Києва, свої послуги він оцінив у 3800 доларів США з людини.

За даними слідства, підозрюваний в умовах воєнного стану пропонував чоловікам призовного віку організувати безперешкодний перетин кордону України. За грошову винагороду він обіцяв їм допомогу в оформленні фіктивних документів волонтера-перевізника гуманітарної допомоги, а також подальше внесення даних до системи «Шлях».

За такою схемою він збирався переправити через державний кордон чоловіка призовного віку.

Зазначається, що після отримання грошових коштів підозрюваний забезпечив безпідставне внесення даних про особу до списку водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Під час обшуку у нього вилучили документи благодійного фонду, а також значну кількість посвідчень, виданих на його ім’я, походження яких перевіряється.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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