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  1. В Україні

У Києві зачиняють фунікулер на ремонт

17:47, 19 липня 2023
Серед іншого, виконають поточний ремонт вагонів фунікулера.
У Києві зачиняють фунікулер на ремонт
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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Столичний фунікулер зачиняється до 22 серпня. Відзавтра там проводитимуть щорічний плановий ремонт.  

За інформацією комунального підприємства «Київпастранс», під час робіт відремонтують машинний, компресорний та тиристорний зали. Також спеціалісти проведуть скорочення тросу, обстежать контактну мережу та шпали з частковою заміною і виконають поточний ремонт вагонів фунікулера. 

Наприкінці робіт будуть проведені статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням. 

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