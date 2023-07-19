У Києві зачиняють фунікулер на ремонт

Серед іншого, виконають поточний ремонт вагонів фунікулера.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Столичний фунікулер зачиняється до 22 серпня. Відзавтра там проводитимуть щорічний плановий ремонт.

За інформацією комунального підприємства «Київпастранс», під час робіт відремонтують машинний, компресорний та тиристорний зали. Також спеціалісти проведуть скорочення тросу, обстежать контактну мережу та шпали з частковою заміною і виконають поточний ремонт вагонів фунікулера.

Наприкінці робіт будуть проведені статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням.

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