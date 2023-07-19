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Завдання держави — повернути справедливість у процесах встановлення плати за надання адміністративних послуг, — Корнієнко

12:40, 19 липня 2023
Під час круглого столу обговорили проблемні питання чинного механізму встановлення плати за надання адміністративних послуг і визначення її розміру.
Завдання держави — повернути справедливість у процесах встановлення плати за надання адміністративних послуг, — Корнієнко
Фото: ВР
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Під час круглого столу «Законодавче врегулювання питань встановлення плати за надання адміністративних послуг та впорядкування механізмів визначення розмірів адміністративних зборів» перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко зазначив, що завдання держави — повернути справедливість у процесах встановлення плати за надання адміністративних послуг.

Головним питанням зібрання стало широке обговорення проекту Закону України «Про адміністративний збір» (реєстр. № 4380), внесеного членами Комітету та іншими народними депутатами України, а також дискусія щодо проблемних питань чинного механізму встановлення плати за надання адміністративних послуг і визначення її розміру, обговорення міжнародного досвіду формування вартості адміністративних послуг та встановлення розмірів адміністративних зборів, повідомляється на сайті ВР. 

У вітальному слові до присутніх перший віцеспікер зазначив, що у питанні встановлення плати за адміністративні послуги  однозначно потрібно змінювати підхід, який пропонує, зокрема, законопроект №4380.

«Маємо врахувати всі нюанси щодо популярності та важливості тих чи інших послуг. Наприклад, послуги, пов’язані з реєстрацією місця проживання, все одно багато ким є затребувані. Тому тут однозначно маємо рухати це питання до логічного та ефективного вирішення. Я особисто буду підтримувати цю мікрореформу», — зазначив Корнієнко.

Водночас він наголосив, що завдання держави — повернути справедливість в процесах встановлення плати за надання адміністративних послуг та впорядкування механізмів визначення розмірів адміністративних зборів. І тут велику вагу матимуть зауваження від Національного агентства з питань запобігання корупції заради максимально ефективних змін.

«У сьогоднішній непростій економічній ситуації маємо знаходити баланси й компроміси в особливо чутливих для людей темах. Тому маємо врахувати зауваження НАЗК. Тоді відпадуть усі питання щодо того, що  реформа, за думкою когось, може бути корупційною. Налаштовуємося на плідну роботу!», — закликав насамкінець виступу Корнієнко. 

До участі у роботі круглого столу також були запрошені народні депутати України - члени Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування — голова Комітету Олена Шуляк, заступник голови Комітету Роман Лозинський, голови підкомітетів Лариса Білозір та Віталій Безгін, член Комітету Дмитро Микиша, а також представники державних органів, вітчизняних і міжнародних організацій, інституцій, органів місцевого самоврядування та їх провідних асоціацій, громадського середовища.

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