Україна повернула додому дівчинку, яку бельгійський суд відібрав у матері і влаштував в прийомну сім’ю, - Омбудсмен

Вдалося повернути додому маленьку українку, яку бельгійський суд відібрав у матері, і батька якої прикордонники не випускали за кордон, щоб він міг забрати дитину.

Додому вдалося повернути маленьку українку, яку бельгійський суд відібрав у матері. Про це розповів Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

«Історія 7-річної дівчинки, яка була відібрана рішенням бельгійського суду і тимчасово влаштована в прийомну родину, спочатку засмучує, а потім надихає.

У лютому 2022 після повномасштабного вторгнення вона разом з мамою поїхала в Бельгію.

Проте у зв’язку з погіршенням здоров’я матері і неможливістю забезпечувати належний догляд за дитиною за рішенням місцевого суду дитина була тимчасово влаштована в прийомну сім’ю.

Важко описати словами стан батька дівчинки, який весь цей час перебував в Україні: невідомість, з ким, як і де живе його дитина.

Батько почав діяти. Він брав участь в судовому процесі через свого бельгійського адвоката та звернувся до нашого Офісу. За відповідним зверненням було відкрито провадження», -пояснив Лубінець.

В Офісі Уповноваженого батько отримав всі необхідні рекомендації та алгоритм дій щодо повернення дитини, після чого намагався перетнути кордон та виїхати до доньки, маючи на руках всі документи, підтверджуючі особливі підстави та рішення про влаштування дитини до тимчасової родини, проте на кордоні його не пропустили.

Отримавши письмову відмову у перетині кордону, він повторно звернувся до голови Державної прикордонної служби України з проханням розглянути можливість надати йому дозвіл на перетин кордону.

«29 червня 2023 року – щасливий день для цієї сім’ї, адже ювенальним суддею було прийнято рішення про повернення малолітньої дитини батькові. Вони щасливі повернулися додому. І 14 липня разом відвідали Центр захисту прав дитини, розказали про пережиті емоції і подякували за допомогу», додав Омбудсмен.

Автор: Наталя Мамченко

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