В ОК «Південь» показали наслідки нічного обстрілу Одеси, фото

Вогнеборці ліквідували пожежі площею понад 3000 кв.м.

Фото: ОК Південь

Як ми писали, Одещина вночі пережила надпотужну комбіновану атаку. Основні цілі - портова та критична інфраструктура. Вогнеборці ліквідували пожежі площею понад 3000 кв.м. Від ДСНС залучено 140 надзвичайників та 36 одиниць техніки. В ОК "Південь" показали наслідки обстрілу.

Нагадаємо, що російські терористи вдарили по Одещині "Оніксами", а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Одночасно із ракетною атакою росіяни запустили по півдню і дрони "Shahed-136". Внаслідок бойової роботи із знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.