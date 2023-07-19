2 млрд з Фонду регіонального розвитку перенаправлять на ЗСУ: Зеленський підписав закон

Згідно з законом з 2024 року українці зможуть обирати інфраструктурні проекти, які потрібно збудувати в їхньому регіоні, за допомогою додатка «Дія».

Президент України Володимир Зеленський перенаправив гроші з державного фонду регіонального розвитку обсягом 2 млрд грн на армію і закупівлю техніки, підписавши відповідний закон.

Голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа прокоментувала підписання документу.

«Вчора Президент підписав законопроект, яким ми передали 2 млрд грн з інфраструктурного Державного фонду регіонального розвитку на програму закупівлі, модернізації та ремонту військової техніки в ЗСУ», - написала Підласа.

Також закон передбачає, що з 2024 року українці зможуть обирати інфраструктурні проекти, які потрібно збудувати в їхньому регіоні, за допомогою додатка «Дія».

Раніше ми писали, що закон передбачає, що кошти Державного фонду регіонального розвитку будуть розподілятися залежно від того, наскільки регіон постраждав від обстрілів чи окупації.

У бюджеті на поточний рік пропонувалося передбачити 2 мільярди гривень на фінансування Державного фонду регіонального розвитку. Однак кошти будуть передані на потреби ЗСУ.

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