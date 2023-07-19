Обрано голову Першотравневого районного суду міста Чернівці

Суд очолив Ігор Скуляк.

Фото: Першотравневий районний суд м. Чернівців

Першотравневий районний суд м. Чернівців повідомляє, що 18 липня у суді відбулись вибори голови суду.

За результатами таємного голосування, строком на 3 роки, головою Першотравневого районного суду м. Чернівців обрано Скуляка Ігора Анатолійовича.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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