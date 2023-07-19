Избран председатель Первомайского районного суда города Черновцы

Суд возглавил Игорь Скуляк.

Фото: Первомайский районный суд г. Черновцы

Первомайский районный суд Черновцов сообщает, что 18 июля в суде состоялись выборы председателя суда.

По результатам тайного голосования, сроком на 3 года, председателем Первомайского районного суда г. Черновцы избран Скуляк Игорь Анатольевич.

Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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