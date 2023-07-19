В кабинете пользователя Электронного суда отсутствуют документы по делу: порядок действий

Участникам судебных процессов объяснили, что делать, если в кабинете пользователя Электронного суда отсутствуют документы по делу.
"Отсутствуют процессуальные документы:
Суды общей, хозяйственной и административной юрисдикции
Документы, созданные в соответствующей системе делопроизводства, в статусе оригинал и направлены в ЕГРСР (Единый государственный реестр судебных решений) в автоматическом режиме направляются в кабинет пользователя ЕС. Необходимо отметить, что процесс синхронизации с кабинетом может длиться от 1 до 3-х суток. В случае отсутствия процессуального документа заявителю, в первую очередь, необходимо обращаться к ответственным сотрудникам аппарата суда.
Отсутствуют документы, которые были направлены в суд не через подсистему ЕС
В случае поступления документов по делу в систему делопроизводства судов не через подсистему ЕС (экспертное заключение, другая входящая корреспонденция).
Бумажные версии документов должны быть переведены в цифровой формат ответственными работниками аппарата суда.
Полученные оцифрованные материалы должны быть обязательно привязаны к регистрационной карточке входного документа в системе делопроизводства суда.
Регистрационная карточка входного документа должна быть обязательно привязана к делу.
Только в таком случае вышеперечисленные материалы станут доступными участникам по делу в их личных кабинетах ЕС", - говорится в пояснении в ТГ-канале "Электронное судопроизводство".
Напомним, что Президент Зеленский подписал закон об обязанности регистрации электронных кабинетов для участия в судебных процессах.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.