В кабинете пользователя Электронного суда отсутствуют документы по делу: порядок действий

В случае отсутствия процессуального документа заявителю, в первую очередь, необходимо обращаться к ответственным сотрудникам аппарата суда.

Участникам судебных процессов объяснили, что делать, если в кабинете пользователя Электронного суда отсутствуют документы по делу.

"Отсутствуют процессуальные документы:

Суды общей, хозяйственной и административной юрисдикции

Документы, созданные в соответствующей системе делопроизводства, в статусе оригинал и направлены в ЕГРСР (Единый государственный реестр судебных решений) в автоматическом режиме направляются в кабинет пользователя ЕС. Необходимо отметить, что процесс синхронизации с кабинетом может длиться от 1 до 3-х суток. В случае отсутствия процессуального документа заявителю, в первую очередь, необходимо обращаться к ответственным сотрудникам аппарата суда.

Отсутствуют документы, которые были направлены в суд не через подсистему ЕС

В случае поступления документов по делу в систему делопроизводства судов не через подсистему ЕС (экспертное заключение, другая входящая корреспонденция).

Бумажные версии документов должны быть переведены в цифровой формат ответственными работниками аппарата суда.

Полученные оцифрованные материалы должны быть обязательно привязаны к регистрационной карточке входного документа в системе делопроизводства суда.

Регистрационная карточка входного документа должна быть обязательно привязана к делу.

Только в таком случае вышеперечисленные материалы станут доступными участникам по делу в их личных кабинетах ЕС", - говорится в пояснении в ТГ-канале "Электронное судопроизводство".

Напомним, что Президент Зеленский подписал закон об обязанности регистрации электронных кабинетов для участия в судебных процессах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.