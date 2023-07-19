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  1. В Украине

В кабинете пользователя Электронного суда отсутствуют документы по делу: порядок действий

11:34, 19 июля 2023
В случае отсутствия процессуального документа заявителю, в первую очередь, необходимо обращаться к ответственным сотрудникам аппарата суда.
В кабинете пользователя Электронного суда отсутствуют документы по делу: порядок действий
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Участникам судебных процессов объяснили, что делать, если в кабинете пользователя Электронного суда отсутствуют документы по делу.

"Отсутствуют процессуальные документы:

Суды общей, хозяйственной и административной юрисдикции

Документы, созданные в соответствующей системе делопроизводства, в статусе оригинал и направлены в ЕГРСР (Единый государственный реестр судебных решений) в автоматическом режиме направляются в кабинет пользователя ЕС. Необходимо отметить, что процесс синхронизации с кабинетом может длиться от 1 до 3-х суток. В случае отсутствия процессуального документа заявителю, в первую очередь, необходимо обращаться к ответственным сотрудникам аппарата суда.

Отсутствуют документы, которые были направлены в суд не через подсистему ЕС

В случае поступления документов по делу в систему делопроизводства судов не через подсистему ЕС (экспертное заключение, другая входящая корреспонденция).

Бумажные версии документов должны быть переведены в цифровой формат ответственными работниками аппарата суда.

Полученные оцифрованные материалы должны быть обязательно привязаны к регистрационной карточке входного документа в системе делопроизводства суда.

Регистрационная карточка входного документа должна быть обязательно привязана к делу.

Только в таком случае вышеперечисленные материалы станут доступными участникам по делу в их личных кабинетах ЕС", - говорится в пояснении в ТГ-канале "Электронное судопроизводство".

Напомним, что Президент Зеленский подписал закон об обязанности регистрации электронных кабинетов для участия в судебных процессах.

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