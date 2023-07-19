У кабінеті користувача Електронного суду відсутні документи по справі: порядок дій

У разі відсутності процесуального документу заявнику, першочергово, необхідно звертатися до відповідальних співробітників апарату суду.

Учасникам судових процесів пояснили, що робити, якщо у кабінеті користувача Електронного суду відсутні документи по справі.

"Відсутні процесуальні документи:

Суди загальної, господарської та адміністративної юрисдикції

Документи, створені у відповідній системі діловодства, в статусі оригінал та направлені до ЄДРСР (Єдиний державний реєстр судових рішень) в автоматичному режимі направляються до кабінету користувача ЕС. Необхідно зазначити, що процес синхронізації з кабінетом може тривати від 1-ї до 3-х діб. У разі відсутності процесуального документу заявнику, першочергово, необхідно звертатися до відповідальних співробітників апарату суду.

Відсутні документи, які були направлені до суду не через підсистему ЕС

У разі надходження документів по справі до системи діловодства судів не через підсистему ЕС (експертний висновок, інша вхідна кореспонденція).

Паперові версії документів мають бути переведені в цифровий формат відповідальними працівниками апарату суду (cканування судом документів у паперовій формі та долучення їх до матеріалів електронної судової справи здійснюються за наявності такої можливості в суді).

Отримані оцифровані матеріали (файли) мають бути обов'язково прив'язані до реєстраційної картки вхідного документа в системі діловодства суду.

Реєстраційна картка вхідного документа повинна бути обов'язково прив'язана до справи.

Лише в такому випадку вищезазначені матеріали стануть доступними учасникам по справі у їх особистих кабінетах ЕС", - йдеться у поясненні в ТГ-каналі "Електронне судочинство".

Нагадаємо, що Президент Зеленський підписав закон про обов’язок реєстрації електронних кабінетів для участі в судових процесах.

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