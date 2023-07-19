Олександра Бевза призначили членом наглядової ради «Укрексімбанку»

Данило Гетманцев повідомив, що Олександр Бевз став членом наглядової ради АТ «Укрексімбанк».

Голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев повідомив про призначення нового члена наглядової ради АТ «Укрексімбанк».

Їм став Олександр Бевз.

"Комітетом призначено Бевза Олександра Олександровича на вакантну посаду члена наглядової ради АТ "Укрексімбанк"", - повідомив Гетманцев і опублікував резюме Бевза.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.