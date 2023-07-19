Александр Бевз назначен членом наблюдательного совета «Укрэксимбанка»

Даниил Гетманцев сообщил, что Александр Бевз стал членом наблюдательного совета АО «Укрэксимбанк».

Глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев сообщил о назначении нового члена наблюдательного совета АО «Укрэксимбанк».

Им стал Александр Бевз.

"Комитетом назначен Бевз Александр Александрович на вакантную должность члена наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк"", - сообщил Гетманцев и опубликовал резюме Бевза.

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