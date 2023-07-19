Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Відновлення розгляду скарг на суддів: Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому

Було вирішено рекомендувати до прийняття в другому читанні законопроект 9261, що передбачає тимчасову передачу функцій з розгляду скарг на судів Вищій раді правосуддя, але з відкладальною умовою.

Комітет Верховної Ради дав роз’яснення щодо дисциплінарного провадження проти суддів

Зокрема, Комітет визначив момент, з якого починає здійснюватися дисциплінарне провадження стосовно судді.

Нові підходи до формування фонду оплати праці держслужбовців: Уряд затвердив експериментальний порядок

Опубліковано постанову Кабміну щодо нових підходів до формування фонду оплати праці чиновників.

Керівник САП Клименко про знайдені у суддів Великої Палати мічені купюри: «Самого факту вилучення мічених коштів недостатньо, щоб повідомити про підозру»

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що доказів стосовно причетності інших суддів Верховного Суду до «бек-офісу» Князєва на сьогодні недостатньо.

«Який регламент, у нас клопотання»: Григорій Усик знехтував регламентом при розгляді звіту голови ДСА, незважаючи на позицію інших членів ВРП

«Почекайте, що регламент?» - під час розгляду питання щодо долі санаторію «Шкло» замість голови ДСА член ВРП від прокуратури запропонував заслухати його заступника, на що голова ВРП Григорій Усик спішно погодився, незважаючи на регламент.

  1. Фото
  2. / У світі

У Шотландії 55 китів-гринд викинулися на берег, фото

11:50, 19 липня 2023
Лише один вижив.
У Шотландії 55 китів-гринд викинулися на берег, фото
Фото: BDMLR
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Шотландії понад 50 гринд, яких ще називають круглоголовими китами або чорними дельфінами, масово викинулися на берег. Про це повідомляє Британська організація дайверів для порятунку морських жителів.

Лише 15 ссавців були живі на момент прибуття рятувальників, але зрештою вижив лише один. 

Інцидент стався на узбережжі біля села Норт-Толста на острові Льюїс.

Рятувальна операція була неймовірно складна.

На допомогу морським ссавцям приїхали медики з різних регіонів Англії та Шотландії, берегова охорона та пожежно-рятувальна служба. Також для порятунку китів задіяли цивільну авіацію.

Рятувальники намагалися повернути у море двох найбільш активних китів, але один з них не зміг втриматися на воді і згодом загинув, а інша тварина успішно врятувалася. 

Потім загинули ще три кити. Вісім дорослих гринд і четверо дитинчат ще дихали, але вони вже довго пробули на мілині, а море було неспокйним.

Один з директорів BDMLR Ден Джарвіс розповів CNN, що кити можуть вижити на суші лише близько 6 годин, перш ніж їхній стан почне погіршуватися.

Для порятунку китів задіяли дуже багато служб та навіть цивільну авіацію. На жаль, операція мала "сумний результат", кажуть волонтери BDMLR.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду