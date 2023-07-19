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2 млрд из Фонда регионального развития перенаправят на ВСУ: Зеленский подписал закон

11:53, 19 июля 2023
Согласно закону с 2024 года, украинцы смогут выбирать инфраструктурные проекты, которые нужно построить в их регионе, с помощью приложения «Дия».
2 млрд из Фонда регионального развития перенаправят на ВСУ: Зеленский подписал закон
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Президент Украины Владимир Зеленский перенаправил деньги из государственного фонда регионального развития в объеме 2 млрд грн на армию и закупку техники, подписав соответствующий закон.

Глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа прокомментировала подписание документа.

"Вчера Президент подписал законопроект, которым мы передали 2 млрд грн из инфраструктурного Государственного фонда регионального развития на программу закупки, модернизации и ремонта военной техники в ВСУ", - написала Пидласа.

Также закон предусматривает, что с 2024 украинцы смогут выбирать инфраструктурные проекты, которые нужно построить в их регионе, с помощью приложения «Дия».

Ранее мы писали, что закон предусматривает, что средства Государственного фонда регионального развития будут распределяться в зависимости от того, насколько пострадал регион от обстрелов или оккупации.

В бюджете на текущий год предлагалось предусмотреть 2 миллиарда гривен на финансирование Государственного фонда регионального развития. Однако деньги пойдут на армию.

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