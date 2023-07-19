В ОК «Юг» показали последствия ночного обстрела Одессы, фото

Пожарные ликвидировали пожары площадью более 3000 кв.м.

Фото: ОК ЮГ

Как мы писали, Одесщина ночью пережила сверхмощную комбинированную атаку. Основные цели – портовая и критическая инфраструктура. Пожарные ликвидировали пожары площадью более 3000 кв.м. От ГСЧС привлечены 140 чрезвычайников и 36 единиц техники. В ОК "Юг" показали последствия обстрелов.

Напомним, что российские террористы ударили по Одесской области "Ониксами", а стратегическая авиация нанесла удар ракетами Х-59, Х-22. Одновременно с ракетной атакой россияне запустили по югу и дроны "Shahed-136". В результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоквартирных домов.

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