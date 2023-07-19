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Украина вернула домой девочку, которую бельгийский суд отобрал у матери и устроил в приемную семью, - Омбудсмен

Удалось вернуть домой маленькую украинку, которую бельгийский суд отобрал у матери, и отца которой пограничники не выпускали за границу, чтобы он мог забрать ребенка.

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Украина вернула домой девочку, которую бельгийский суд отобрал у матери и устроил в приемную семью, - Омбудсмен

12:22, 19 июля 2023
Удалось вернуть домой маленькую украинку, которую бельгийский суд отобрал у матери, и отца которой пограничники не выпускали за границу, чтобы он мог забрать ребенка.
Украина вернула домой девочку, которую бельгийский суд отобрал у матери и устроил в приемную семью, - Омбудсмен
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Домой удалось вернуть маленькую украинку, которую бельгийский суд отобрал у матери. Об этом рассказал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

«История 7-летней девочки, которая была отобрана решением бельгийского суда и временно устроена в приемную семью, сначала огорчает, а затем вдохновляет.

В феврале 2022 года после полномасштабного вторжения она вместе с мамой уехала в Бельгию.

Однако в связи с ухудшением здоровья матери и невозможностью обеспечивать надлежащий уход за ребенком по решению местного суда ребенок был временно устроен в приемную семью.

Трудно описать словами состояние отца девочки, все это время находившегося в Украине: неизвестность, с кем, как и где живет его ребенок.

Отец начал действовать. Он участвовал в судебном процессе через своего бельгийского адвоката и обратился в наш Офис. По соответствующему обращению было открыто производство», - объяснил Лубинец.

В Офисе Уполномоченного отец получил все необходимые рекомендации и алгоритм действий по возвращению ребенка, после чего пытался пересечь границу и выехать к дочери, имея на руках все документы, подтверждающие особые основания и решения об устройстве ребенка во временную семью, однако на границе его не пропустили.

Получив письменный отказ в пересечении границы, он повторно обратился к председателю Государственной пограничной службы Украины с просьбой рассмотреть возможность дать ему разрешение на пересечение границы.

«29 июня 2023 – счастливый день для этой семьи, ведь ювенальным судьей было принято решение о возвращении малолетнего ребенка отцу. Они счастливы вернулись домой. И 14 июля вместе посетили Центр защиты прав ребенка, рассказали о пережитых эмоциях и поблагодарили за помощь», добавил Омбудсмен.

Автор: Наталья Мамченко

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