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Задача государства — вернуть справедливость в процессах установления платы за предоставление административных услуг, — Корниенко

12:40, 19 июля 2023
В ходе круглого стола обсудили проблемные вопросы действующего механизма установления платы за предоставление административных услуг и определение ее размера.
Задача государства — вернуть справедливость в процессах установления платы за предоставление административных услуг, — Корниенко
Фото: ВР
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Во время круглого стола «Законодательное урегулирование вопросов установления платы за предоставление административных услуг и упорядочения механизмов определения размеров административных сборов» первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко отметил, что задача государства вернуть справедливость в процессах установления платы за предоставление административных услуг.

Главным вопросом собрания стало широкое обсуждение проекта Закона Украины «Об административном сборе» (регистр. № 4380), внесенного членами Комитета и другими народными депутатами Украины, а также дискуссия по проблемным вопросам действующего механизма установления платы за предоставление административных услуг и определение ее размера, обсуждение международного опыта формирования стоимости административных услуг и установления размеров административного сбора, сообщается на сайте ВР.

В приветственном слове к собравшимся первый вицеспикер отметил, что в вопросе установления платы за административные услуги однозначно нужно менять подход, который предлагает, в частности, законопроект №4380.

«Должны учесть все нюансы относительно популярности и важности тех или иных услуг. Например, услуги, связанные с регистрацией места жительства, все равно многим востребованы. Поэтому здесь однозначно должны двигать этот вопрос к логическому и эффективному решению. Я лично буду поддерживать эту микрореформу», – отметил Корниенко.

В то же время, он подчеркнул, что задача государства — вернуть справедливость в процессах установления платы за предоставление административных услуг и упорядочение механизмов определения размеров административных сборов. И здесь большой вес будут иметь замечания от Национального агентства по предотвращению коррупции ради максимально эффективных изменений.

«В сегодняшней непростой экономической ситуации должны находить балансы и компромиссы в особо чувствительных для людей темах. Поэтому должны учесть замечания НАПК. Тогда отпадут все вопросы о том, что реформа, по мнению кого-то, может быть коррупционной. Настраиваемся на плодотворную работу!», — призвал в конце выступления Корниенко.

К участию в работе круглого стола также были приглашены народные депутаты Украины – члены Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – председатель Комитета Елена Шуляк, заместитель председателя Комитета Роман Лозинский, председатели подкомитетов Лариса Билозир и Виталий Безгин, член Комитета Дмитрий Микиш, а также представители государственных органов, отечественных и международных организаций, институтов, органов местного самоуправления и их ведущих ассоциаций, общественной среды.

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