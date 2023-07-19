В Киеве закрывают фуникулер на ремонт

Среди прочего, выполнят текущий ремонт вагонов фуникулера.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Столичный фуникулер закрывается до 22-го августа. С завтрашнего дня там будут проводить ежегодный плановый ремонт.

По информации коммунального предприятия «Киевпасстранс», во время работ будет отремонтирован машинный, компрессорный и тиристорный залы. Также специалисты проведут сокращение троса, обследуют контактную сеть и шпалы с частичной заменой и выполнят текущий ремонт вагонов фуникулера.

В конце работ будут проведены статические и динамические испытания агрегатов под погрузкой.

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