ВРП продовжила відсторонення судді Олексія Тандира від здійснення правосуддя

Олексію Тандиру, якого підозрюють у тому, що він збив на смерть нацгвардійця на столичному блокпосту, продовжили відсторонення від правосуддя.

Фото: antikor.com.ua

18 липня Вища рада правосуддя продовжила до 26 серпня 2023 року тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

«Таке рішення прийнято за результатом розгляду клопотання заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького.

Тандир О.В. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України, а саме у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, що передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 26 травня суддя на смерть збив на блокпосту службовця Нацгвардії у Києві та відмовився проходити огляд на алкогольне сп'яніння, у зв'язку з чим зразки взяли примусово.

Наступного дня Тандиру обрали запобіжний захід.

Згодом ВРП відсторонила його від здійснення правосуддя.

Судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя Олексій Тандир перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння, повідомляє ДБР.

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