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Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

На офіцерські посади призначатимуть без військової освіти – Зеленський підписав закон

Глава держави підтримав закон про призначення на офіцерські посади бійців без військової освіти за умови проходження ними тримісячного випробувального терміну на офіцерській посаді.

Військовослужбовці, що втратили на війні близьких можуть йти з армії – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що військовослужбовці, які втратили близьких на війні мають право на звільнення з війська.

Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

Кабмін з 1 вересня збільшив комісію для нових позичальників в рамках програми «єОселя»

Згідно з рішенням уряду з 1 вересня комісія за надання та/або обслуговування кредиту зростає з 0,5% до 1% від суми кредиту.

  1. Суд інфо

ВРП продовжила відсторонення судді Олексія Тандира від здійснення правосуддя

12:01, 18 липня 2023
Олексію Тандиру, якого підозрюють у тому, що він збив на смерть нацгвардійця на столичному блокпосту, продовжили відсторонення від правосуддя.
ВРП продовжила відсторонення судді Олексія Тандира від здійснення правосуддя
Фото: antikor.com.ua
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18 липня Вища рада правосуддя продовжила до 26 серпня 2023 року тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

«Таке рішення прийнято за результатом розгляду клопотання заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького.

Тандир О.В. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України, а саме у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, що передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 26 травня суддя на смерть збив на блокпосту службовця Нацгвардії у Києві та відмовився проходити огляд на алкогольне сп'яніння, у зв'язку з чим зразки взяли примусово.

Наступного дня Тандиру обрали запобіжний захід.

Згодом ВРП відсторонила його від здійснення правосуддя.

Судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя Олексій Тандир перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння, повідомляє ДБР. 

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