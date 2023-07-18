ВСП продолжил отстранение судьи Алексея Тандыра от осуществления правосудия

Алексею Тандыру, который подозревается в том, что он сбил насмерть нацгвардейца на столичном блокпоста, продолжили отстранение от правосудия.

Фото: antikor.com.ua

18 июля Высший совет правосудия продлил до 26 августа 2023 временное отстранение от осуществления правосудия судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

«Такое решение принято по результатам рассмотрения ходатайства заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого.

Тандыр А.В. подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины, а именно в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего, что предусматривает лишение свободы на срок от п' яти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет», - сказано в сообщении.

Напомним, 26 мая судья насмерть сбил на блокпоста служащего Нацгвардии в Киеве и отказался проходить осмотр на алкогольное опьянение, в связи с чем образцы взяли принудительно.

На следующей день Тандыру избрали меру пресечения.

Впоследствии ВСП отстранил его от осуществления правосудия.

Судебно-психологическая экспертиза подтвердила, что судья Алексей Тандыр находился на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГБР.

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