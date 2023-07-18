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  1. Європейський суд з прав людини

ЄСПЛ виніс рішення у справі «росія проти України»: відхилив усі позивні вимоги рф

11:42, 18 липня 2023
ЄСПЛ відмовив у задоволенні позовних вимог рф у повному обсязі та вилучив позов з реєстру справ.
ЄСПЛ виніс рішення у справі «росія проти України»: відхилив усі позивні вимоги рф
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У вівторок, 18 липня, Європейський суд з прав людини оголосив рішення у справі «росія проти України» (№ 36958/21). Так, ЄСПЛ відмовив у задоволенні позовних вимог рф у повному обсязі. Про це повідомив офіційний сайт Мін’юсту.

«Ця справа виникла на підставі заяви, поданої проти України урядом росії 22 липня 2021 року за статтею 33 (міждержавні справи) Європейської конвенції з прав людини. Ця скарга росії — єдина міждержавна скарга проти України. Вона висунута за 10 групами звинувачень. Так, рф закидала Україні нібито адміністративні практики «вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеженнях на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства». У цій скарзі рф також спробувала приписати Україні відповідальність за катастрофу авіалайнера MH17, тому що Україна «не закрила повітряний простір». Москва також скаржилась на блокування Північно-Кримського каналу та просила ЄСПЛ застосувати тимчасові заходи, зокрема, зобов’язати Україну відновити подачу води до Криму та припинити «утиски» у використанні російської мови. Але суд одразу відмовив у цьому», - сказано у повідомленні.

«При поданні позову і клопотання про забезпечувальні заходи за Правилом 39 Регламенту ЄСПЛ заявник має довести ЄСПЛ існування дійсного ризику порушень прав, які передбачені Європейською конвенцією з прав людини, та підтвердити це доказами. 23 липня 2021 року ЄСПЛ одразу відхилив прохання про забезпечувальні заходи, чітко вказавши, що росією не було надано доказів «серйозного ризику непоправної шкоди основоположним правам людини за Європейською конвенцією». Тож, не дивно, що Європейський Суд одразу ж відхилив клопотання рф щодо тимчасових заходів за Правилом 39. Більше того, при поданні позову, всі документи, як докази, так і сама заява, були подані російською мовою, у зв’язку з чим ЄСПЛ неодноразово надавав вказівки подати всі документи офіційними мовами його роботи, англійською або французькою, однак росія постійно відтягувала надання належно підготовлених документів», — зазначила Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

«Важливе значення має добросовісна поведінка сторін провадження. А з березня 2022 року, коли Рада Європи виключила російську федерацію зі свого складу через повномасштабне вторгнення в Україну, вони взагалі перестали комунікувати з будь-якими органами цієї організації. Однак це не завадило ЄСПЛ прийняти рішення продовжити розглядати справи стосовно росії, які були у його провадженні, жодним чином не обмежуючи її права. ЄСПЛ дав чіткий сигнал, що здійснювати правосуддя він продовжить» - зауважила заступник Міністра юстиції Ірина Мудра.

«Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні — у заяві до суду виклали усі міфи російської пропаганди. Зовсім безглуздим такий вчинок не назвеш — у них з'явився додатковий медіа-майданчик для промивання мізків та медіа-привід. Але з юридичної точки зору їх очікує неминуча поразка», — так тоді прокоментував подання позову росією Міністр юстиції України Денис Малюська.

Саме так, власне, і відбулося: після ретельного дослідження Судом представлених державою-позивачем матеріалів і доказів, а також враховуючи поведінку росії та відсутність будь-якої співпраці з березня 2022 року, ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову у повному обсязі та вилучив його з реєстру справ, додали у Мін’юсті.

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