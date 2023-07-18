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  1. В Україні

Ґвалтував трьох доньок своєї співмешканки: суд покарав педофіла

12:39, 18 липня 2023
Чоловік вчиняв систематичне сексуального насильства відносно трьох неповнолітніх дівчат.
Ґвалтував трьох доньок своєї співмешканки: суд покарав педофіла
Фото: ОГП
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У Києві засуджено чоловіка за систематичне вчинення сексуального насильства відносно трьох неповнолітніх дівчат, у тому числі щодо малолітньої (ст. 152, ст. 153 КК України). Про це повідомив офіційний сайт ОГП.

Як зазначили у відомстві, йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі.

«Прокурори у суді довели, що засуджений, проживаючи з матір’ю трьох неповнолітніх дівчат – 12, 13 та 14 років, з 2018 по 2021 роки систематично ґвалтував доньок своєї співмешканки. Він задовольняв статеву пристрасть неприродним способом, застосовуючи при цьому фізичне насильство. На момент вчинення злочинів одна з дівчаток була малолітньою.

За принципової позиції ювенальних прокурорів Деснянським районним судом міста Києва в повній мірі підтримано запропоновану прокурором міру покарання», - сказано у повідомленні.

Додатково за рішенням суду відносно чоловіка внесено відомості до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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