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Насиловал трех дочерей своей сожительницы: суд наказал педофила

12:39, 18 июля 2023
Мужчина совершал систематическое сексуальное насилие в отношении трех несовершеннолетних девочек.
Насиловал трех дочерей своей сожительницы: суд наказал педофила
Фото: ОГП
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В Киеве осужден мужчина за систематическое совершение сексуального насилия в отношении трех несовершеннолетних девушек, в том числе в отношении малолетней (ст. 152, ст. 153 УК Украины). Об этом сообщил официальный сайт ОГП.

Как отметили в ведомстве, ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы.

«Прокуроры в суде доказали, что осужденный, проживая с матерью трех несовершеннолетних девушек – 12, 13 и 14 лет, с 2018 по 2021 годы систематически насиловал дочерей своей сожительницы. Он удовлетворял половую пристрасть неестественным способом, применяя для этого физическое насилие. На момент совершения преступлений одна из девочек была малолетней.

При принципиальной позиции ювенальных прокуроров Деснянским районным судом города Киева в полной мере поддержана предложенная прокурором мера наказания», - говорится в сообщении.

Дополнительно по решению суда в отношении мужчины внесены сведения в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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