Опубликовали фото последствий ночной атаки рф на юг Украины

Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбития повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений.

Фото: facebook.com/OperationalCommandSouth

Оперативное командование «Юг» показало последствия российской атаки дронами-камикадзе и ракетами «Калибр» по Николаеву и Одессе в ночь на 18 июля.

«Несколько волн ударных дронов были направлены на выявление и истощение сил противовоздушной обороны. А после того из акватории Черного моря по Одессе выпущено 6 «Калибров», - говорится в сообщении.

Как отметили военные, все ракеты были уничтожены силами ПВО.

«К сожалению, обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбития повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован», - добавили в ОК «Юг».

Фото: facebook.com/OperationalCommandSout

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