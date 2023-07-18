Опублікували фото наслідків нічної атаки рф на південь України

Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь

Фото: facebook.com/OperationalCommandSouth

Оперативне командування «Південь» показало наслідки російської атаки дронами-камікадзе та ракетами «Калібр» по Миколаєву та Одесі в ніч на 18 липня.

«Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 «Калібрів», - сказано в повідомленні.

Як зазначили військові, всі ракети було знищено силами ПВО.

«На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений», - додали в ОК «Південь».

Фото: facebook.com/OperationalCommandSouth

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