Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантної посади

У Дніпропетровському окружному адмінсуді є одна вакантна посада.

У Дніпропетровському окружному адміністративному суді повідомив про відкриту вакансію прес-секретара суду. Про це йдеться на офіційному сайт суду.

«На вказану посаду допускаються особи, які є громадянами України, мають вищу освіту відповідного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та вільно володіють державною мовою.

Призначення на посаду прес-секретаря здійснюється керівником апарату суду без конкурсного відбору.

Досвід роботи у галузі журналістики вітається.

Резюме надсилайте на електронну адресу – [email protected]

У резюме обов'язково вказуйте свої контактні дані для зворотного зв'язку», - сказано у повідомленні.

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