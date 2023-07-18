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Верховный Суд указал на неэффективность объединения в одном апелляционном производстве пересмотра судебного решения по существу спора и процессуального определения

Нецелесообразность и неэффективность одновременного обжалования решения по существу спора и процессуального определения - позиция Верховного Суда.

Правительство предлагает бороться с коррупцией в частной сфере и ввести новые обязанности для работников

Кабмин предлагает установить, что работник, проводящий внутренний аудит, обязан безотлагательно после выявления данных, свидетельствующих о коррупции со стороны работников юрлица или других лиц или о подстрекательстве к коррупции, проинформировать специально уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции

ВАКС отказался отстранять подозреваемого в получении взятки главу Тернопольского облсовета Михаила Головко

Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности главы Тернопольского облсовета Михаила Головко.

Государственные органы, адвокаты, нотариусы и юрлица должны зарегистрировать электронные кабинеты для участия в судебных процессах, - когда заработают новые правила

На подпись Президенту направлен новый закон, обязывающий зарегистрировать электронные кабинеты для того, чтобы участвовать в судебных процессах – кого он коснется в первую очередь.

В ГСА могут появиться разоблачители коррупции, но получат ли они вовремя деньги за разоблачение, пока неизвестно

Материальное стимулирование обличителей может производиться в пределах фонда оплаты труда.

  1. В Украине

Днепропетровский окружной админсуд сообщил о наличии вакантной должности

11:23, 18 июля 2023
В Днепропетровском окружном админсуде есть одна вакантная должность.
Днепропетровский окружной админсуд сообщил о наличии вакантной должности
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В Днепропетровском окружном административном суде сообщил об открытой вакансии пресс-секретаря суда. Об этом говорится на официальном сайте суда.

«На указанную должность допускаются лица, являющиеся гражданами Украины, имеющие высшее образование соответствующего направления по образовательно-квалификационному уровню специалиста или магистра и свободно владеющие государственным языком.

Назначение на должность пресс-секретаря производится руководителем аппарата суда без конкурсного отбора.

Опыт работы в области журналистики приветствуется.

Резюме присылайте по электронному адресу – [email protected]

В резюме обязательно указывайте свои контактные данные для обратной связи», - говорится в сообщении.

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