Днепропетровский окружной админсуд сообщил о наличии вакантной должности

В Днепропетровском окружном админсуде есть одна вакантная должность.

В Днепропетровском окружном административном суде сообщил об открытой вакансии пресс-секретаря суда. Об этом говорится на официальном сайте суда.

«На указанную должность допускаются лица, являющиеся гражданами Украины, имеющие высшее образование соответствующего направления по образовательно-квалификационному уровню специалиста или магистра и свободно владеющие государственным языком.

Назначение на должность пресс-секретаря производится руководителем аппарата суда без конкурсного отбора.

Опыт работы в области журналистики приветствуется.

Резюме присылайте по электронному адресу – [email protected]

В резюме обязательно указывайте свои контактные данные для обратной связи», - говорится в сообщении.

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