Верховный Суд указал на неэффективность объединения в одном апелляционном производстве пересмотра судебного решения по существу спора и процессуального определения

Нецелесообразность и неэффективность одновременного обжалования решения по существу спора и процессуального определения - позиция Верховного Суда.

До Верховного Суду надійшла касаційна скарга особи на ухвалу апеляційного адміністративного суду про повернення апеляційної скарги у справі за позовом фізичної особи до Управління соціального захисту населення про визнання дій протиправними, зобов`язання вчинити дії.

У цій справі суд першої інстанції ухвалою повернув особі позовну заяву в частині вимог у зв`язку із пропуском строку звернення до суду. В іншій частині вимог - рішенням окружного адміністративного суду у задоволенні адміністративного позову було відмовлено.

Не погодившись із вищезазначеними судовими рішеннями, позивач оскаржив їх в апеляційному порядку шляхом подачі однієї апеляційної скарги.

Проте суд апеляційної інстанції своєю ухвалою залишив апеляційну скаргу позивача без руху на підставі того, що Кодексом адміністративного судочинства України (далі – КАС України) не передбачено можливості оскарження в одній апеляційній скарзі двох різних процесуальних рішень, оскарження яких окремо передбачено зазначеним процесуальним законом. Скаржнику запропоновано у десятиденний строк з дня отримання копії даної ухвали надати суду дві окремі апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції та на ухвалу.

У подальшому, у зв`язку з неусуненням недоліків апеляційної скарги суд апеляційної інстанції повернув її скаржнику.

Не погодившись з такою ухвалою суду апеляційної інстанції, скаржник звернувся з касаційною скаргою до Верховного Суду, в якій просив скасувати вказане судове рішення та направити справу для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції.

Перевіряючи можливість відкриття касаційного провадження у цій справі, Суд зауважив, що відповідно до частини третьої статті 333 КАС України суд відмовляє у відкритті касаційного провадження з перегляду ухвали про повернення заяви позивачеві (заявникові), а також судових рішень у справах, визначених статтями 280, 281, 287, 288 КАС України, якщо рішення касаційного суду за наслідками розгляду такої скарги не може мати значення для формування єдиної правозастосовної практики.

Суд зазначив, що вказаною нормою законодавець обмежив можливість касаційного оскарження ухвал про повернення заяв (апеляційних скарг), поставивши це в залежність від імовірності значення ухваленого за наслідком касаційного перегляду судового рішення для формування єдиної практики застосування відповідних норм права.

Значення для формування єдиної правозастосовчої практики можуть мати питання права, що є найбільш суттєвими для такої практики та дійсно потребують уніфікованого підходу. До таких питань права можна віднести, зокрема наявність різних підходів судів щодо застосування одних і тих же норм матеріального та (або) процесуального права, і така різність практики супроводжується значною кількістю випадків оскарження судових рішень у подібних правовідносинах.

Верховний Суд звернув увагу на те, що КАС України передбачено різні процесуальні вимоги до заявників щодо строків подачі апеляційної скарги на рішення суду по суті та на ухвалу суду. Частиною другою статті 295 КАС України встановлено, що учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: 1) на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду; 2) на ухвалу суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Окрім того, КАС України, зокрема статтями 312 та 320 окремо передбачено порядок розгляду апеляційних скарг на ухвали суду першої інстанції, а також визначено підстави та наслідки їх скасування. Зокрема, у статті 320 КАС України наведено перелік підстав для скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Поміж іншим, зі змісту частини першої статті 309 КАС України також вбачаються відмінні процесуальні положення щодо розгляду апеляційних скарг на ухвалу та рішення суду першої інстанції. Вказаною нормою встановлено, що апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом шістдесяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження, а апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції - протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження.

На підставі вищезазначеного Верховний Суд дійшов висновку, що перегляд судового рішення, ухваленого за результатами розгляду справи по суті спору, та судового рішення, яким вирішено певне процесуальне питання, шляхом подачі однієї апеляційної скарги, не сприятиме забезпеченню дотримання принципу ефективного захисту порушеного права особи судом з огляду на те, що порядок перегляду вказаних судових рішень врегульовано різними процесуальними положеннями КАС України, передбачає відмінний порядок розгляду та має різні процесуальні наслідки такого перегляду.

Ухвала Верховного Суду від 19 червня 2023 року у справі №280/5453/22 (адміністративне провадження № К/990/19242/23).

Автор: Наталья Мамченко

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