Десятидневный срок на обжалование действий исполнителя исчисляется в календарных, а не в рабочих днях – КЦС ВС

ВС разъяснил: пропуск календарного срока на жалобу к исполнителю – основание для оставления без рассмотрения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда пришел к выводу, что при обжаловании решений, действий или бездействия государственного исполнителя применяется десятидневный срок в календарных днях, предусмотренный ГПК Украины, а не срок в рабочих днях по Закону «Об исполнительном производстве».

Отсутствие ходатайства о восстановлении пропущенного срока и недоказательство уважительных причин его пропуска является основанием для оставления жалобы без рассмотрения.

Обстоятельства дела

В пересматриваемом деле заявитель обратился в суд с жалобой на действия государственного исполнителя относительно неправомерного расчета задолженности по уплате алиментов и просил суд признать действия государственного исполнителя неправомерными и обязать его произвести перерасчет задолженности по уплате алиментов с исключением неправомерных выплат и с учетом уже уплаченных сумм.

Районный суд в удовлетворении жалобы отказал, сославшись на то, что заявитель не доказал факт нарушения его прав как стороны исполнительного производства, а требование заявителя об обязательстве государственного исполнителя совершить определенное действие по состоянию на день рассмотрения жалобы добровольно выполнено.

Апелляционный суд отменил постановление районного суда и оставил жалобу заявителя без рассмотрения, мотивируя свое судебное решение ошибочностью выводов суда первой инстанции, учитывая, что заявителем пропущен десятидневный срок для обращения в суд с жалобой на действия государственного исполнителя, предусмотренный п. «а» ч. 1 ст. 449 ГПК Украины.

В кассационной жалобе заявитель обращал внимание на то, что согласно положениям ч. 5 ст. 74 Закона Украины «Об исполнительном производстве» срок на обжалование решений, действий исполнителя, должностных лиц государственной исполнительной службы составляет 10 рабочих дней, в связи с чем считал, что не пропустил срок для обращения в суд с жалобой по данному делу.

Что решил суд

Оставляя без изменений постановление суда апелляционной инстанции, КСС ВС заключил, что жалоба заявителя на действия государственного исполнителя подана с пропуском предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 449 ГПК Украины десятидневного срока. Учитывая отсутствие ходатайства о восстановлении срока и непредставление доказательств уважительности причин его пропуска, апелляционный суд, соблюдая требования процессуального закона, мотивированно оставил жалобу без рассмотрения.

В соответствии со ст. 126 ГПК Украины право на совершение процессуального действия теряется с истечением срока, установленного законом или судом. Документы, поданные после истечения процессуальных сроков, остаются без рассмотрения, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

В контексте оценки доводов кассационной жалобы КСВ ВС обратил внимание, что в соответствии с ч. 5 ст. 74 Закона Украины «Об исполнительном производстве» решения и действия государственного исполнителя могут быть обжалованы в течение 10 рабочих дней со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или законных интересов. В то же время положения п. «а» ч. 1 ст. 449 ГПК Украины устанавливают срок 10 дней в календарном исчислении.

КСВ ВС подчеркнул, что согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 13 марта 2019 года по делу № 920/149/18, нормы Закона Украины «Об исполнительном производстве» носят общий характер, тогда как положения процессуальных кодексов являются специальными. Следовательно, срок на обжалование действий или бездействия государственного исполнителя подлежит исчислению в календарных, а не в рабочих днях.

Постановление ВС от 1 октября 2025 года по делу № 497/2150/24.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.