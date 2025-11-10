В Киевской области в одном из гаражных кооперативов нашли боевую гранату, фото

Саперы ГСЧС оперативно изъяли опасный предмет и уничтожили его в безопасном месте.

В Вышгородском районе Киевской области местные жители обнаружили опасный предмет — боевую гранату возле одного из гаражей в кооперативе. О находке люди сразу сообщили спасателям.

На место происшествия выехали саперы Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Специалисты тщательно обследовали территорию, изъяли взрывоопасный предмет и транспортировали его для дальнейшего уничтожения в безопасное место.

ГСЧС призывает граждан быть бдительными: в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно звоните по номеру «101».

Своевременное сообщение может спасти жизнь и помочь избежать опасности.

