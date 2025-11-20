КСУ рассматривает дело относительно взыскания судебного сбора за подачу апелляционной или кассационной жалобы на определение суда

Верховный Суд просит признать неконституционными нормы, которые обязывают уплачивать судебный сбор за обжалование определений, вынесенных в рамках судебного контроля.

Великая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривала дело по конституционному представлению Верховного Суда относительно взыскания судебного сбора за подачу апелляционной или кассационной жалобы на определение суда.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Оксана Грищук сообщила, что Верховный Суд обратился к Конституционному Суду Украины с ходатайством проверить на соответствие Конституции Украины часть вторую статьи 3, подпункт 5 пункта 3 части второй статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе» от 8 июля 2011 года № 3674–VI с изменениями.

Частью второй статьи 3 Закона определен перечень заявлений, за подачу которых судебный сбор не взимается. Подпунктом 5 пункта 3 части второй статьи 4 Закона установлены размеры ставки судебного сбора за подачу в административный суд апелляционной и кассационной жалобы на определение суда; заявления о присоединении к апелляционной или кассационной жалобе на определение суда, а именно: 1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Автор ходатайства утверждает, что оспариваемые положения Закона противоречат части первой статьи 8, частям первой, второй статьи 55, статье 1291 Конституции Украины и ограничивают право на справедливый суд.

Как отметила судья-докладчик, из содержания конституционного представления и приложенных к нему материалов усматривается, что Верховный Суд приводит аргументы относительно несоответствия Конституции Украины оспариваемых положений Закона, которыми, в частности, предусмотрено взыскание судебного сбора за подачу в административном производстве заявлений о осуществлении судебного контроля за исполнением субъектами властных полномочий судебных решений, вынесенных не в их пользу, а также апелляционных и кассационных жалоб на определения об отказе в удовлетворении таких заявлений.

Верховный Суд подчеркивает, что согласно Закону за подачу заявления в порядке статей 382, 383 Кодекса административного судопроизводства Украины судебный сбор не взимается, однако за подачу апелляционной или кассационной жалобы на определение суда, принятое по результатам рассмотрения таких заявлений, взымается судебный сбор.

По его убеждению, оспариваемые положения Закона противоречат указанным нормам Конституции Украины, поскольку позволяют взимание судебного сбора за подачу апелляционных и кассационных жалоб на определения суда, вынесенные в порядке судебного контроля за исполнением судебных решений в административных делах.

Верховный Суд указывает, что в деле, которое он считает аналогичным, Конституционный Суд Украины Решением от 13 мая 2024 года № 6-р(ІІ)/2024 признал неконституционными часть вторую статьи 3 и подпункт 9 пункта 1 части второй статьи 4 Закона в той части, что они позволяют взимание судебного сбора при подаче апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на решение, действие или бездействие государственного исполнителя или другого должностного лица органа государственной исполнительной службы либо частного исполнителя при исполнении судебного решения, вынесенного в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Украины.

Исследовав материалы дела на открытой части пленарного заседания, Суд перешел к закрытой части для принятия решения.

