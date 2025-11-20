  1. Суд інфо
КСУ розглядає справу щодо стягнення судового збору за подання апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

19:07, 20 листопада 2025
Верховний Суд просить визнати неконституційними норми, які зобов’язують сплачувати судовий збір за оскарження ухвал, постановлених у межах судового контролю.
Велика палата Конституційного Суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядала справу за конституційним поданням Верховного Суду щодо стягнення судового збору за подання апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Оксана Грищук повідомила, що Верховний Суд звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України частину другу статті 3, підпункт 5 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року № 3674–VI зі змінами.

Частиною другою статті 3 Закону визначено перелік заяв, за подання яких судовий збір не справляється. Підпунктом 5 пункту 3 частини другої статті 4 Закону встановлено розміри ставки судового збору за подання до адміністративного суду апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду, а саме: 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Автор клопотання стверджує, що оспорювані положення Закону суперечать частині першій статті 8, частинам першій, другій статті 55, статті 1291 Конституції України та обмежують право на справедливий суд.

Як зазначила суддя-доповідач, зі змісту конституційного подання та долучених до нього матеріалів убачається, що Верховний Суд наводить аргументи щодо невідповідності Конституції України оспорюваних положень Закону, якими, зокрема, передбачено справляння судового збору за подання в адміністративному провадженні заяв про здійснення судового контролю щодо виконання суб’єктами владних повноважень судових рішень, ухвалених не на їх користь, а також апеляційних та касаційних скарг на ухвали про відмову у задоволенні таких заяв.

Верховний Суд наголошує, що відповідно до Закону за подання заяви в порядку статей 382, 383 Кодексу адміністративного судочинства України судовий збір не стягується, однак за подання апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду, прийняту за результатами розгляду таких заяв, справляється судовий збір.

На його переконання, оспорювані положення Закону суперечать наведеним нормам Конституції України, оскільки уможливлюють справляння судового збору за подання апеляційної та касаційної скарг на ухвали суду, постановлені у порядку судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах.

Верховний Суд вказує, що у справі, яку вважає аналогічною, Конституційний Суд України Рішенням від 13 травня 2024 року № 6‑р(ІІ)/2024 визнав неконституційними частину другу статті 3 та підпункт 9 пункту1 частини другої статті 4 Закону в тім, що вони уможливлюють справляння судового збору під час подання апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду, постановлену за результатами розгляду скарги на рішення, дію або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до Цивільного процесуального кодексу України.

Дослідивши матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання, Суд перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

