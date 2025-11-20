Использовано все, кроме ядерного оружия и авианосцев – Кирилл Буданов об обстрелах Россией территорий Украины

По словам главы ГУР, война стала самой масштабной по применению конвенционных видов вооружения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия во время войны использовала против Украины все виды вооружения, за исключением ядерного оружия и авианосцев. Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

«Здесь использовано все. Единственное, что не использовалось, – авианосцы. Но единственный авианосец России не боеготов и находится далеко от нашего операционного района. Все остальное использовалось. Кроме оружия массового поражения – ядерного оружия. Абсолютно все остальное использовалось: от подводных лодок до стратегической авиации», — отметил Буданов.

По его словам, эта война не является самой кровавой по количеству жертв среди гражданского населения после Второй мировой, но стала самой масштабной и самой кровавой по применению конвенционных видов вооружения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.