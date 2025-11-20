Использовано все, кроме ядерного оружия и авианосцев – Кирилл Буданов об обстрелах Россией территорий Украины
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия во время войны использовала против Украины все виды вооружения, за исключением ядерного оружия и авианосцев. Об этом он сказал в интервью 24 каналу.
«Здесь использовано все. Единственное, что не использовалось, – авианосцы. Но единственный авианосец России не боеготов и находится далеко от нашего операционного района. Все остальное использовалось. Кроме оружия массового поражения – ядерного оружия. Абсолютно все остальное использовалось: от подводных лодок до стратегической авиации», — отметил Буданов.
По его словам, эта война не является самой кровавой по количеству жертв среди гражданского населения после Второй мировой, но стала самой масштабной и самой кровавой по применению конвенционных видов вооружения.
