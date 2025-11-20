  1. В Україні

Використано все, крім ядерної зброї та авіаносців – Кирило Буданов про обстріли Росії територій України

18:06, 20 листопада 2025
За словами очільника ГУР, війна стала наймасштабнішою за застосуванням конвенційних видів озброєння.
Використано все, крім ядерної зброї та авіаносців – Кирило Буданов про обстріли Росії територій України
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія під час війни використала проти України всі види озброєння, за винятком ядерної зброї та авіаносців. Про це він сказав в інтерв’ю 24 каналу.

«Тут використано все. Єдине, що не використовувалося, – авіаносці. Але єдиний авіаносець Росії не боєготовий та перебуває далеко від нашого операційного району. Все інше використовувалося. Окрім зброї масового ураження – ядерної зброї. Абсолютно все інше використовувалося: від підводних човнів до стратегічної авіації», — зазначив Буданов.

За його словами, ця війна не є найкривавішою за кількістю жертв серед цивільного населення після Другої світової, але стала наймасштабнішою та найкривавішою за застосуванням конвенційних видів озброєння.

