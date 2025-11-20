Поджигателя стратегических объектов в Кропивницком приговорили к 15 годам с конфискацией имущества

Апелляционный решил оставить в силе приговор мужчине, который по поручению спецслужб РФ совершал поджоги и диверсии в Кропивницком и Кировоградской области.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кропивницкий апелляционный суд оставил в силе приговор мужчине, приговоренному к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, за поджоги стратегически важных объектов в Кировоградской области, сообщили в учреждении.

19 ноября коллегия судей Кропивницкого апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника на приговор Кропивницкого районного суда Кировоградской области от 10 сентября 2025 года в отношении осужденного Д., которого признано виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 113 (Диверсия), частью 1 статьи 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований), частью 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества5) свободы с конфискацией имущества.

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года мужчина за денежное вознаграждение согласился на сотрудничество с представителями российских спецслужб через переписку в мессенджере Telegram и совершил поджоги стратегически важных объектов, то есть совершил диверсию в условиях военного положения в г. Кропивницком и Кировоградской области. В частности, повредил комплектную трансформаторную подстанцию, электроподстанцию, отделение АО Укрпочта и офис старосты в селе Ивановка, а также два военных автомобиля и семь рядом стоящих гражданских авто. Все поджоги мужчина фиксировал на видео и присылал их куратору для подтверждения и получения денежного вознаграждения (от 700 до 1 тысячи долларов за каждое задание).

«Осужденный Д. вину признал полностью и отметил, что сторону агрессора он не поддерживает, а хотел заработать денег, чтобы приобрести дом для семьи. По результатам рассмотрения коллегия судей решила апелляционную жалобу защитника – оставить без удовлетворения, а приговор Кропивницкого районного суда Кировоградской области от 10 сентября 2025 – оставить без изменения», – говорится в сообщении.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу немедленно после его провозглашения и может быть обжаловано в порядке в Верховный Суд в течение трех месяцев со дня провозглашения судом апелляционной инстанции.

Полный текст постановления будет оглашен 24 ноября, производства 11-кп/4809/691/25.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.