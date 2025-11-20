  1. Судова практика

Палія стратегічних об’єктів у Кропивницькому засудили до 15 років з конфіскацією майна

18:41, 20 листопада 2025
Апеляційний вирішив залишити в силі вирок чоловіку, який за дорученням спецслужб РФ вчиняв підпали та диверсії в Кропивницькому та Кіровоградській області.
Кропивницький апеляційний суд залишив у силі вирок чоловіку, засудженому на 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, за підпали стратегічно важливих об'єктів у Кіровоградській області, повідомили в установі.

19 листопада колегія суддів Кропивницького апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника на вирок Кропивницького районного суду Кіровоградської області від 10 вересня 2025 року щодо засудженого Д., якого визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 113 (Диверсія), частиною 1 статті 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань), частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України, та визначено остаточне покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Згідно з матеріалами справи, листопаді 2024 року чоловік за грошову винагороду погодився на співпрацю з представниками російських спецслужб через листування у месенджері Telegram та здійснив підпали стратегічно важливих об'єктів, тобто вчинив диверсію в умовах воєнного стану у м. Кропивницькому та Кіровоградській області. Зокрема, пошкодив комплектну трансформаторну підстанцію, електропідстанцію, відділення АТ Укрпошта й офіс старости в селі Іванівка, а також два військові автомобілі та сім цивільних авто, що стояли поруч. Всі підпали чоловік фіксував на відео та надсилав їх куратору для підтвердження та отримання грошової винагороди (від 700 до 1 тисячі доларів за кожне завдання).

«Засуджений Д. вину визнав повністю та зазначив, що сторону агресора він не підтримує, а лише хотів заробити грошей, щоб придбати будинок для родини. За результатами розгляду колегія суддів вирішила апеляційну скаргу захисника – залишити без задоволення, а вирок Кропивницького районного суду Кіровоградської області від 10 вересня 2025 року – залишити без зміни», – йдеться в повідомленні.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили негайно після її проголошення та може бути оскаржена у касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня проголошення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошений 24 листопада, провадження 11-кп/4809/691/25.

