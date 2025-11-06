В Ивано-Франковске взорвалась зарядная станция в офисе — есть пострадавшие, видео

В Ивано-Франковске 6 ноября произошел взрыв в офисном помещении на третьем этаже трехэтажного здания.
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, спасатели установили, что взрыв произошел из-за зарядной станции, в результате чего возник пожар на площади около 20 м кв.
Предварительная информация:
• 2 человека травмированы, одного из них спасли спасатели.
• 40 человек эвакуировано из здания во время эвакуационных мероприятий.
В 13:28 пожар удалось локализовать, а в 13:32 — полностью ликвидировать. Причины взрыва и обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.
