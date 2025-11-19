В Ровно женщина убирала в квартире и застряла в диване — вызвали спасателей, фото

Пострадавшая во время уборки случайно застряла рукой за диваном и не смогла самостоятельно ее вытащить.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровно спасатели ГСЧС спасли 70-летнюю жительницу города, которая застряла за диваном.

Инцидент произошел вечером 17 ноября. В Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Соборной нуждается в помощи женщина 1955 года рождения.

Как выяснилось, рассказывают в ГСЧС, пострадавшая во время уборки случайно застряла рукой за диваном и не смогла самостоятельно ее вытащить. Женщине пришлось громко звать на помощь.

Поскольку двери квартиры были закрыты, спасатели проникли внутрь через окно, освободили руку пострадавшей и открыли двери для бригады скорой медицинской помощи.

После осмотра женщине помогли спуститься к машине «скорой». Сейчас ее состояние оценивают врачи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.