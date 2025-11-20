Ежемесячные доплаты семьям Героев Небесной Сотни увеличатся с 1 декабря, — Минсоцполитики

С 1 декабря 2025 года ежемесячная доплата к пенсии членов семей Небесной Сотни составит 12 971 гривну.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял решение о повышении с 1 декабря ежемесячных доплат для нетрудоспособных членов семей Героев Небесной Сотни, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства.

Так, с 1 декабря 2025 ежемесячная доплата к пенсии в случае потери кормильца составит 12 971 гривну. Если в семье два или более нетрудоспособных членов, эта сумма будет распределяться поровну между ними. Сейчас эти выплаты составляют 5000 грн, 6500 грн или 8000 грн в зависимости от количества иждивенцев – и были установлены еще в 2014 году.

Отмечается, что выплаты будут начисляться не только до пенсии в случае потери кормильца, но и пенсии по возрасту или по инвалидности, если она назначена по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

«Герои Небесной Сотни стояли за свободу Украины на Майдане без оружия в руках. Они боролись за те же ценности, за что наши воины сегодня стоят на поле боя. Тогда они восстали против несправедливости, имея собственное достоинство и веру в Украину. Именно поэтому государство сегодня обязано обеспечить справедливость и достойную поддержку их семьям», – отметили в Министерстве.

Добавим, что по состоянию на сегодня пенсии в связи с потерей кормильца получают 92 члена семей 76 Героев Небесной Сотни.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.