  1. Общество

Ежемесячные доплаты семьям Героев Небесной Сотни увеличатся с 1 декабря, — Минсоцполитики

17:48, 20 ноября 2025
С 1 декабря 2025 года ежемесячная доплата к пенсии членов семей Небесной Сотни составит 12 971 гривну.
Ежемесячные доплаты семьям Героев Небесной Сотни увеличатся с 1 декабря, — Минсоцполитики
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял решение о повышении с 1 декабря ежемесячных доплат для нетрудоспособных членов семей Героев Небесной Сотни, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства.

Так, с 1 декабря 2025 ежемесячная доплата к пенсии в случае потери кормильца составит 12 971 гривну. Если в семье два или более нетрудоспособных членов, эта сумма будет распределяться поровну между ними. Сейчас эти выплаты составляют 5000 грн, 6500 грн или 8000 грн в зависимости от количества иждивенцев – и были установлены еще в 2014 году.

Отмечается, что выплаты будут начисляться не только до пенсии в случае потери кормильца, но и пенсии по возрасту или по инвалидности, если она назначена по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

«Герои Небесной Сотни стояли за свободу Украины на Майдане без оружия в руках. Они боролись за те же ценности, за что наши воины сегодня стоят на поле боя. Тогда они восстали против несправедливости, имея собственное достоинство и веру в Украину. Именно поэтому государство сегодня обязано обеспечить справедливость и достойную поддержку их семьям», – отметили в Министерстве.

Добавим, что по состоянию на сегодня пенсии в связи с потерей кормильца получают 92 члена семей 76 Героев Небесной Сотни.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Минсоцполитики

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Практика применения форс-мажорных обстоятельств снова изменится: КХС ВС передал спорный вопрос на рассмотрение объединенной палаты

В центре спора — вопрос о том, могут ли компании ссылаться на форс-мажор, если сертификат ТПП подан позже, чем предусмотрено договором.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]