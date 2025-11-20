  1. Суспільство

Щомісячні доплати сім’ям Героїв Небесної Сотні збільшаться з 1 грудня, — Мінсоцполітики

17:48, 20 листопада 2025
З 1 грудня 2025 року щомісячна доплата до пенсії членів родин Небесної Сотні складе 12 971 гривню.
Щомісячні доплати сім’ям Героїв Небесної Сотні збільшаться з 1 грудня, — Мінсоцполітики
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про підвищення з 1 грудня щомісячних доплат для непрацездатних членів родин Героїв Небесної Сотні, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

Так, з 1 грудня 2025 року щомісячна доплата до пенсії у разі втрати годувальника складе 12 971 гривню. Якщо в сім’ї двоє або більше непрацездатних членів, ця сума розподілятиметься порівну між ними. Зараз ці виплати становлять 5 000 грн, 6 500 грн або 8 000 грн залежно від кількості утриманців – і були встановлені ще у 2014 році.

Зазначається, що виплати нараховуватимуться не лише до пенсії у разі втрати годувальника, а й до пенсії за віком або по інвалідності, якщо вона призначена за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

«Герої Небесної Сотні стояли за свободу України на Майдані без зброї в руках. Вони боролися за ті самі цінності, за які наші воїни сьогодні стоять на полі бою. Тоді вони встали проти несправедливості, маючи власну гідність і віру в Україну. Саме тому держава сьогодні зобов’язана забезпечити справедливість та гідну підтримку для їхніх родин», – наголосили в Міністерстві.

Додамо, що станом на сьогодні пенсії у зв’язку з втратою годувальника отримують 92 члени сімей 76 Героїв Небесної Сотні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Мінсоцполітики

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]