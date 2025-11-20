Щомісячні доплати сім’ям Героїв Небесної Сотні збільшаться з 1 грудня, — Мінсоцполітики

З 1 грудня 2025 року щомісячна доплата до пенсії членів родин Небесної Сотні складе 12 971 гривню.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про підвищення з 1 грудня щомісячних доплат для непрацездатних членів родин Героїв Небесної Сотні, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

Так, з 1 грудня 2025 року щомісячна доплата до пенсії у разі втрати годувальника складе 12 971 гривню. Якщо в сім’ї двоє або більше непрацездатних членів, ця сума розподілятиметься порівну між ними. Зараз ці виплати становлять 5 000 грн, 6 500 грн або 8 000 грн залежно від кількості утриманців – і були встановлені ще у 2014 році.

Зазначається, що виплати нараховуватимуться не лише до пенсії у разі втрати годувальника, а й до пенсії за віком або по інвалідності, якщо вона призначена за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

«Герої Небесної Сотні стояли за свободу України на Майдані без зброї в руках. Вони боролися за ті самі цінності, за які наші воїни сьогодні стоять на полі бою. Тоді вони встали проти несправедливості, маючи власну гідність і віру в Україну. Саме тому держава сьогодні зобов’язана забезпечити справедливість та гідну підтримку для їхніх родин», – наголосили в Міністерстві.

Додамо, що станом на сьогодні пенсії у зв’язку з втратою годувальника отримують 92 члени сімей 76 Героїв Небесної Сотні.

