Почему украинские АЭС вынуждены работать не на полную мощность: разъяснение Минэнерго
Министерство энергетики разъяснило, почему атомные электростанции периодически вынужденно переходят на сниженную мощность после массированных ракетно-дроновых ударов РФ.
Почему АЭС уменьшают генерацию
Такие решения принимаются исключительно из соображений безопасности и для стабильной работы энергосистемы.
Среди ключевых причин:
Превентивное снижение мощности
В случае внезапного отключения высоковольтных линий, которые передают мощность от атомных блоков, работа реакторов на максимальной нагрузке может привести к серьезным последствиям. Поэтому энергетики иногда заранее уменьшают генерацию, чтобы избежать аварийных ситуаций.
Последствия российских ударов по подстанциям «Укрэнерго»
Повреждение инфраструктуры, обеспечивающей выдачу мощности АЭС, напрямую влияет на возможность работать в штатном режиме. Во время массированной атаки 19 ноября общая мощность атомной генерации была вынужденно снижена.
Какова ситуация на АЭС сейчас
По данным Минэнерго по состоянию на 20 ноября:
- Южноукраинская АЭС — работает на номинальной мощности;
- Хмельницкая АЭС — также работает в штатном режиме;
- Ровенская АЭС — производит меньше номинала из-за последствий предыдущих российских атак на энергосистему.
В министерстве подчеркнули: снижение мощности — это вынужденный, но безопасный инструмент реагирования на риски и повреждение инфраструктуры, который позволяет избежать более масштабных аварий и обеспечить стабильность энергосистемы.
