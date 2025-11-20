Почему украинские АЭС вынуждены работать не на полную мощность: разъяснение Минэнерго

Причиной снижения генерации являются превентивные меры безопасности и повреждение энергосетей после массированных российских атак.

Министерство энергетики разъяснило, почему атомные электростанции периодически вынужденно переходят на сниженную мощность после массированных ракетно-дроновых ударов РФ.

Почему АЭС уменьшают генерацию

Такие решения принимаются исключительно из соображений безопасности и для стабильной работы энергосистемы.

Среди ключевых причин:

Превентивное снижение мощности

В случае внезапного отключения высоковольтных линий, которые передают мощность от атомных блоков, работа реакторов на максимальной нагрузке может привести к серьезным последствиям. Поэтому энергетики иногда заранее уменьшают генерацию, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Последствия российских ударов по подстанциям «Укрэнерго»

Повреждение инфраструктуры, обеспечивающей выдачу мощности АЭС, напрямую влияет на возможность работать в штатном режиме. Во время массированной атаки 19 ноября общая мощность атомной генерации была вынужденно снижена.

Какова ситуация на АЭС сейчас

По данным Минэнерго по состоянию на 20 ноября:

Южноукраинская АЭС — работает на номинальной мощности;

Хмельницкая АЭС — также работает в штатном режиме;

Ровенская АЭС — производит меньше номинала из-за последствий предыдущих российских атак на энергосистему.

В министерстве подчеркнули: снижение мощности — это вынужденный, но безопасный инструмент реагирования на риски и повреждение инфраструктуры, который позволяет избежать более масштабных аварий и обеспечить стабильность энергосистемы.

