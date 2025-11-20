  1. В Украине

Почему украинские АЭС вынуждены работать не на полную мощность: разъяснение Минэнерго

17:16, 20 ноября 2025
Причиной снижения генерации являются превентивные меры безопасности и повреждение энергосетей после массированных российских атак.
Почему украинские АЭС вынуждены работать не на полную мощность: разъяснение Минэнерго
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство энергетики разъяснило, почему атомные электростанции периодически вынужденно переходят на сниженную мощность после массированных ракетно-дроновых ударов РФ.

Почему АЭС уменьшают генерацию

Такие решения принимаются исключительно из соображений безопасности и для стабильной работы энергосистемы.

Среди ключевых причин:

Превентивное снижение мощности

В случае внезапного отключения высоковольтных линий, которые передают мощность от атомных блоков, работа реакторов на максимальной нагрузке может привести к серьезным последствиям. Поэтому энергетики иногда заранее уменьшают генерацию, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Последствия российских ударов по подстанциям «Укрэнерго»

Повреждение инфраструктуры, обеспечивающей выдачу мощности АЭС, напрямую влияет на возможность работать в штатном режиме. Во время массированной атаки 19 ноября общая мощность атомной генерации была вынужденно снижена.

Какова ситуация на АЭС сейчас

По данным Минэнерго по состоянию на 20 ноября:

  • Южноукраинская АЭС — работает на номинальной мощности;
  • Хмельницкая АЭС — также работает в штатном режиме;
  • Ровенская АЭС — производит меньше номинала из-за последствий предыдущих российских атак на энергосистему.

В министерстве подчеркнули: снижение мощности — это вынужденный, но безопасный инструмент реагирования на риски и повреждение инфраструктуры, который позволяет избежать более масштабных аварий и обеспечить стабильность энергосистемы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

энергетика электроэнергия отключение света АЭС графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]