Три українські АЕС вимушені різко знизити генерацію електроенергії через російські обстріли

Три українські атомні електростанції були вимушені різко знизити генерацію електроенергії через масовану російську ракетну атаку вранці 19 листопада, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

За його словами, мова про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС, де чотири з дев'яти реакторів знизили потужність після російських обстрілів. Гендиректор МАГАТЕ зазначив, що Хмельницька та Рівненська АЕС ще від початку листопада знизили виробництво електроенергії внаслідок військових дій. Однак після атак 19 листопада обидві електростанції були вимушені додатково знизити генерацію електроенергії після того, як кожна з них втратила підключення до однієї зі своїх високовольтних ліній електропередач. Крім того, Південноукраїнська АЕС також втратила підключення до високовольтної лінії електропередач.

«Запорізька АЕС - не єдина станція, яка постраждала від нестабільності електромережі. Військові дії продовжують впливати на енергосистему по всій Україні», – наголосив Гроссі.

