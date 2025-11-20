Три украинских АЭС вынуждены резко снизить генерацию электроэнергии из-за российских обстрелов

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что из-за российских обстрелов Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили мощность производства электроэнергии.

Фото: МАГАТЭ/Д.Калма

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Три украинских атомных электростанции были вынуждены резко снизить генерацию электроэнергии из-за массированной российской ракетной атаки утром 19 ноября, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

По его словам, речь идет о Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС, где четыре из девяти реакторов снизили мощность после российских обстрелов. Гендиректор МАГАТЭ отметил, что Хмельницкая и Ровенская АЭС еще с начала ноября снизили производство электроэнергии в результате военных действий. Однако после атак 19 ноября обе электростанции были вынуждены дополнительно снизить генерацию электроэнергии после того, как каждая потеряла подключение к одной из своих высоковольтных линий электропередач. Кроме того, Южноукраинская АЭС также лишилась подключения к высоковольтной линии электропередач.

«Запорожская АЭС – не единственная станция, пострадавшая от нестабильности электросети. Военные действия продолжают влиять на энергосистему по всей Украине», – подчеркнул Гросси.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.