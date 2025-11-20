  1. В Україні

Чому українські АЕС змушені працювати не на повну: роз’яснення Міненерго

17:16, 20 листопада 2025
Причиною зниження генерації є превентивні заходи безпеки та пошкодження енергомереж після масованих російських атак.
Міністерство енергетики роз’яснило, чому атомні електростанції періодично вимушено переходять на знижену потужність після масованих ракетно-дронових ударів РФ.

Чому АЕС зменшують генерацію

Такі рішення ухвалюються виключно з міркувань безпеки та для стабільної роботи енергосистеми.

Серед ключових причин:

Превентивне зниження потужності

У разі раптового відключення високовольтних ліній, які передають потужність від атомних блоків, робота реакторів на максимальному навантаженні може спричинити серйозні наслідки. Тому енергетики інколи заздалегідь зменшують генерацію, щоб уникнути аварійних ситуацій.

Наслідки російських ударів по підстанціях «Укренерго»

Пошкодження інфраструктури, що забезпечує видачу потужності АЕС, напряму впливає на можливість працювати у штатному режимі. Під час масованої атаки 19 листопада загальна потужність атомної генерації була вимушено знижена.

Яка ситуація на АЕС зараз

За даними Міненерго станом на 20 листопада:

  • Південноукраїнська АЕС — працює на номінальній потужності;
  • Хмельницька АЕС — також працює у штатному режимі;
  • Рівненська АЕС — виробляє менше від номіналу через наслідки попередніх російських атак на енергосистему.

У міністерстві підкреслили: зниження потужності — це вимушений, але безпечний інструмент реагування на ризики та пошкодження інфраструктури, що дозволяє уникнути масштабніших аварій і забезпечити стабільність енергосистеми

